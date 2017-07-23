В Индианаполисе шесть пешеходов угодили под колёса гольф-кара

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В Индианаполисе шесть пешеходов угодили под колёса гольф-кара

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Причины аварии пока не называются, но не исключено, что водитель автомобиля был пьян.

Четыре человека попали в больницу после наезда на них гольф-кара. Как сообщает телеканал Fox News, инцидент произошёл в тоннеле рядом с автодромом в городе Индианаполисе.

Отмечается, что всего пострадавших было шестеро, однако двое из них отделались незначительными повреждениями, поэтому медицинскую помощь им оказали на месте.

Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, пока не сообщается. Не исключено, что водитель гольф-кара мог быть пьян.

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