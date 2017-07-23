В Индианаполисе шесть пешеходов угодили под колёса гольф-кара

Причины аварии пока не называются, но не исключено, что водитель автомобиля был пьян.

Четыре человека попали в больницу после наезда на них гольф-кара. Как сообщает телеканал Fox News, инцидент произошёл в тоннеле рядом с автодромом в городе Индианаполисе.

The tunnel closest to Turn 2 near the IMS museum is blocked off after an "accident," according to police at the track #Brickyard400 pic.twitter.com/hQUxGOSya1 — FOX59 News (@FOX59) 23 июля 2017 г.

Отмечается, что всего пострадавших было шестеро, однако двое из них отделались незначительными повреждениями, поэтому медицинскую помощь им оказали на месте.

Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, пока не сообщается. Не исключено, что водитель гольф-кара мог быть пьян.