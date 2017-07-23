Лондон одобрил продажу оружия Саудовской Аравии на 283 млн фунтов

Ранее Кампания против торговли оружием потребовала запретить поставки оружия Эр-Рияду, однако в начале июля Высокий суд отклонил данное требование, признав поставки вооружения в Саудовскую Аравию законными.

Правительство Великобритании одобрило продажу оружия Саудовской Аравии на сумму 283 млн фунтов стерлингов ($367,8 млн). Это произошло спустя полгода после нападения Эр-Рияда в Йемене, в результате которого погибло более ста мирных жителей, пишет Guardian.

Лайф сообщал, что 8 октября 2016 года ВВС Саудовской Аравии нанесли несколько авиаударов по столице Йемена Сане. Удар пришёлся на район, где проходила траурная церемония в связи со смертью отца главы МВД в правительстве хуситов. Общее число жертв и раненых тогда достигло 700.

После нападения британские власти хотели отменить продажу Саудовской Аравии вооружения, однако глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок оружия в страну.

По данным организации "Кампания против торговли оружием", на которую ссылается Guardian, в течение следующих шести месяцев британское правительство разрешило экспорт вооружения на сумму 283 млн фунтов, в том числе компонентов для боевых самолётов на 263 млн фунтов, а также бомб и ракет стоимостью 4 млн фунтов.