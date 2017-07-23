Военные моряки Шри-Ланки спасли двух унесённых в открытое море слонов

Водолазы обвязали животных канатами и, следя за тем, чтобы они не захлебнулись, бережно направили к мелководью.

Военные моряки Шри-Ланки спасли двух молодых слонов, которых унесло в открытое море. Как сообщает издание Daily Mail, экипаж патрульного судна обнаружил животных, которые беспомощно барахтались в воде примерно в километре от берега.

Участие в спасательной операций приняли десятки человек на нескольких лодках. За тем, чтобы слоны не захлебнулись, следили военные водолазы. Животных обвязали канатами и бережно направили к мелководью, а потом позволили им уйти в джунгли.

Отметим, что за полторы недели это уже второй случай, когда ВМС Шри-Ланки принимают участие в спасении диких слонов. В прошлый раз животное нашли примерно в восьми километрах от берега, а борьбу за его жизнь военные моряки вели на протяжении 12 часов.