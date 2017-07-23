Трамп: Русские смеются над попытками демократов оправдать проигрыш на выборах

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Трамп: Русские смеются над попытками демократов оправдать проигрыш на выборах

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

В адрес России со стороны США неоднократно звучали обвинения во "вмешательстве" в избирательную кампанию 2016 года.

Жители России смеются над попытками оправдать исход президентских выборов 2016 года в США "российским вмешательством". Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" написал глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

— Пока продолжается охота на ведьм по российскому делу, две группы людей смеются над этой попыткой оправдать проигрыш на выборах: демократы и русские, — говорится в сообщении.

Напомним, со стороны США в адрес России регулярно звучат обвинения в попытке повлиять на американские выборы. Лидеры обеих стран — Дональд Трамп и Владимир Путин затронули данный вопрос во время двусторонней встречи на саммите G20 в Гамбурге. Путин заявил своему коллеге, что Россия не имеет отношения к результатам выборов в США.

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