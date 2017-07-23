Трамп: Русские смеются над попытками демократов оправдать проигрыш на выборах

В адрес России со стороны США неоднократно звучали обвинения во "вмешательстве" в избирательную кампанию 2016 года.

Жители России смеются над попытками оправдать исход президентских выборов 2016 года в США "российским вмешательством". Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" написал глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

As the phony Russian Witch Hunt continues, two groups are laughing at this excuse for a lost election taking hold, Democrats and Russians! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2017 г.

— Пока продолжается охота на ведьм по российскому делу, две группы людей смеются над этой попыткой оправдать проигрыш на выборах: демократы и русские, — говорится в сообщении.

Напомним, со стороны США в адрес России регулярно звучат обвинения в попытке повлиять на американские выборы. Лидеры обеих стран — Дональд Трамп и Владимир Путин затронули данный вопрос во время двусторонней встречи на саммите G20 в Гамбурге. Путин заявил своему коллеге, что Россия не имеет отношения к результатам выборов в США.