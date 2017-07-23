Российский публицист Юрий Гиренко скончался на 53-м году жизни

Гиренко написал несколько книг на тему политики, а также цикл статей о русской интеллигенции.

Российский историк, политолог и публицист Юрий Гиренко скончался в возрасте 52 лет. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил актёр Ефим Шифрин.

Юрий Гиренко — известный историк и политолог. С 2007 по 2008 год занимал должность заместителя главного редактора интернет-газеты "Взгляд.ру". Является автором нескольких книг на тему политики и цикла статей о русской интеллигенции.