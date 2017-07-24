Около 50 человек погибли при взрыве машины с боеприпасами в Идлибе

Около 50 человек погибли во время взрыва автомобиля с боеприпасами в сирийском городе Идлиб на северо-востоке страны. Как отмечает телеканал "Аль-Маядин", среди жертв есть боевики.
#سوريا | عشرات القتلى لـ #النصرة بتفجير في #إدلب و #علوش يحذّر من #موصل ثانية— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 23 июля 2017 г.
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Ранее арабские СМИ сообщили, что после ожесточённых боёв с "Ахрар аш-Шам"* Идлиб полностью перешёл под контроль "Джебхат ан-нусры"*.
* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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