Около 50 человек погибли при взрыве машины с боеприпасами в Идлибе

Сообщается, что машина принадлежала террористам из группировки "Джебхат ан-нусра".

Около 50 человек погибли во время взрыва автомобиля с боеприпасами в сирийском городе Идлиб на северо-востоке страны. Как отмечает телеканал "Аль-Маядин", среди жертв есть боевики.

Ранее арабские СМИ сообщили, что после ожесточённых боёв с "Ахрар аш-Шам"* Идлиб полностью перешёл под контроль "Джебхат ан-нусры"*.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.