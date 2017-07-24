F-15 ВВС США едва не столкнулись с самолётом-заправщиком из-за ошибки диспетчера

Пилоту американского военного самолёта пришлось включить дожигатель, чтобы увеличить скорость и избежать катастрофы.

Два американских истребителя F-15 едва не столкнулись с британским самолётом-заправщиком в небе над Северным морем. Как сообщает издание Telegraph, в этот момент диспетчер отвлёкся на разговор по телефону.

По словам британских пилотов, один из F-15 на скорости более 640 километров в час пересёк траекторию движения их самолёта, причём расстояние между двумя воздушными судами в тот момент не превышало 50 метров. Экипаж заправщика даже почувствовал турбулентность, когда американский военный лётчик включил дожигатель, чтобы увеличить скорость и избежать тем самым столкновения.

Комиссия, которая занимается расследованием, опросила всех участников инцидента. Выяснилось, что между диспетчером и американцами возникло некоторое недопонимание в части маршрута. Кроме того, отследить перемещение истребителя в реальном времени диспетчер не сумел, поскольку в тот момент оказался втянут "в отвлекающий и сложный разговор по телефону".