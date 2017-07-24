Полиция Паттайи задержала пьяных русских туристов за секс на пляже

Молодым влюблённым предъявили обвинение в непристойном поведении, но через некоторое время их отпустили, ограничившись штрафом и нравоучениями.

Полицейские тайского курорта Паттайя задержали пару туристов из России, которые занимались сексом на глазах у прохожих. Влюблённые настолько увлеклись процессом, что не обращали внимания ни на толпу зевак, ни на направленные в их сторону камеры.

Как сообщает портал Pattaya Thailand, полиция приказала парочке выйти из воды и прикрыться, после чего доставила их в участок. Отмечается, что задержанные оказались изрядно пьяны.

В итоге туристам удалось отделаться штрафом и прослушиванием лекции о недопустимости подобного поведения в публичном месте.