Полиция Паттайи задержала пьяных русских туристов за секс на пляже

Полицейские тайского курорта Паттайя задержали пару туристов из России, которые занимались сексом на глазах у прохожих. Влюблённые настолько увлеклись процессом, что не обращали внимания ни на толпу зевак, ни на направленные в их сторону камеры.
Как сообщает портал Pattaya Thailand, полиция приказала парочке выйти из воды и прикрыться, после чего доставила их в участок. Отмечается, что задержанные оказались изрядно пьяны.
В итоге туристам удалось отделаться штрафом и прослушиванием лекции о недопустимости подобного поведения в публичном месте.
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