Полиция Паттайи задержала пьяных русских туристов за секс на пляже

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Полиция Паттайи задержала пьяных русских туристов за секс на пляже

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Очевидцам удалось снять парочку на телефоны. Фото: thairath.co.th

Молодым влюблённым предъявили обвинение в непристойном поведении, но через некоторое время их отпустили, ограничившись штрафом и нравоучениями.

Полицейские тайского курорта Паттайя задержали пару туристов из России, которые занимались сексом на глазах у прохожих. Влюблённые настолько увлеклись процессом, что не обращали внимания ни на толпу зевак, ни на направленные в их сторону камеры.

Как сообщает портал Pattaya Thailand, полиция приказала парочке выйти из воды и прикрыться, после чего доставила их в участок. Отмечается, что задержанные оказались изрядно пьяны.

В итоге туристам удалось отделаться штрафом и прослушиванием лекции о недопустимости подобного поведения в публичном месте.

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