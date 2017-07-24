Сенат попросил Пентагон ответить за "лесную" форму для Афганистана за $94 млн

В июне стало известно, что американские чиновники купили афганским военным 1,4 млн комплектов одежды и 88 тысяч дополнительных пар штанов.

Сенатор США от штата Миссури Клэр Маккэскилл направила письмо в Пентагон с требованием объяснить, каким образом произошла закупка "лесной" формы для Афганистана, пишет газета The Hill.

В конце июня комиссия Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) опубликовала отчёт о том, что за последние десять лет Пентагон потратил $94 млн на покупку униформы для афганских военных с "лесным" камуфляжем. При этом леса занимают лишь 2% территории Афганистана.

— Этот контракт заставляет бить себя по лбу в разочаровании. Это яркий пример того, как тратятся впустую заработанные с трудом деньги налогоплательщиков, — приводит The Hill слова сенатора.

Отмечается, что 25 июля с докладом об униформе афганских военных в Комитете Палаты представителей США по вооружённым силам выступит специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко.