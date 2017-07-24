Кустурица отжался со зрителями на концерте в Ялте

Ранее знаменитый музыкант сделал комплимент местным девушкам, назвав их очень хорошими.

Известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица вместе с группой The No Smoking Orchestra дал первый и единственный концерт в Крыму. Во время выступления артист позвал желающих на сцену, передаёт РИА "Новости".

По информации агентства, после приглашения Кустурицы на сцене оказалось около 30 девушек. Сначала они танцевали с музыкантами, а затем принялись отжиматься от пола. Спустя несколько минут музыкант отпустил поклонниц в зал и продолжил концерт мелодиями группы из фильмов "Жизнь как чудо" и "Время цыган".

Ранее Лайф сообщал, что Эмир Кустурица прибыл в Крым на несколько дней, в течение которых он планирует осмотреть главные достопримечательности полуострова.