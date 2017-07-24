В РПЦ предостерегли священников от попыток дать оценку фильму "Матильда"

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В РПЦ предостерегли священников от попыток дать оценку фильму "Матильда"

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Богослужение в соборе первоверховных апостолов Петра и Павла в Казани. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

По словам пресс-секретаря церкви, священнослужитель не должен навязывать свою точку зрения прихожанам.

Священнослужители не должны давать свою оценку явлениям культуры, в том числе ещё не вышедшему, но уже наделавшему много шума фильму "Матильда", и пытаться навязать своё видение прихожанам. Об этом в интервью RT заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

— Важно, чтобы оценка этого фильма, как и любого другого произведения культуры, не исходила из церкви, с амвона. Чего нужно категорически избегать — чтобы священник, стоя на амвоне на проповеди, говорил, что вот это произведение хорошее, вот эта картина плохая, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры. Так, конечно, делать невозможно, — сказал Волков.

Кроме того, представитель РПЦ добавил, что не думает, будто снятый режиссёром Алексеем Учителем фильм станет карикатурой, сознательным искажением образа святого человека. Он призвал и сторонников, и противников фильма дождаться выхода картины, чтобы дать объективную ей оценку.

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