В РПЦ предостерегли священников от попыток дать оценку фильму "Матильда"

По словам пресс-секретаря церкви, священнослужитель не должен навязывать свою точку зрения прихожанам.

Священнослужители не должны давать свою оценку явлениям культуры, в том числе ещё не вышедшему, но уже наделавшему много шума фильму "Матильда", и пытаться навязать своё видение прихожанам. Об этом в интервью RT заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

— Важно, чтобы оценка этого фильма, как и любого другого произведения культуры, не исходила из церкви, с амвона. Чего нужно категорически избегать — чтобы священник, стоя на амвоне на проповеди, говорил, что вот это произведение хорошее, вот эта картина плохая, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры. Так, конечно, делать невозможно, — сказал Волков.

Кроме того, представитель РПЦ добавил, что не думает, будто снятый режиссёром Алексеем Учителем фильм станет карикатурой, сознательным искажением образа святого человека. Он призвал и сторонников, и противников фильма дождаться выхода картины, чтобы дать объективную ей оценку.