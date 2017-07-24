Хокинг предрёк кислотные дожди и кипящие океаны из-за изменения климата на Земле

По мнению учёного, человечество может спастись, если начнёт строить колонии на других планетах.

Известный английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг заявил о том, что решение главы Белого дома Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату в будущем способно обернуться колоссальными проблемами для нашей планеты.

В интервью телеканалу "Би-би-си" Хокинг предрёк, что со временем Земля способна стать такой же "тепличной планетой", как Венера: на ней будут идти дожди из серной кислоты, океаны будут кипеть, а температура воздуха дойдёт до 250 градусов Цельсия.

— Изменение климата — одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, и это то, что мы можем предотвратить, если будем действовать сейчас, — подчеркнул учёный.

По мнению Хокинга, одним из возможных вариантов спасения человечества может стать колонизация других планет и спутника Земли Луны.