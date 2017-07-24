Израиль нанёс ответный удар по сектору Газа

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Израиль нанёс ответный удар по сектору Газа

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Израильские военные вступают в конфликт с палестинскими боевиками. Фото: © REUTERS/Mohamad Torokman

Накануне израильские военные сообщили об обстреле их территории с северной части сектора Газа.

Израильские военные нанесли удар по территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, пишут местные СМИ.

Как сообщает израильская армейская пресс-служба, позиции палестинских боевиков в секторе Газа атаковал танк.

Напомним, 23 июля израильские военные сообщили об обстреле их территории. По данным Армии обороны Израиля, "ракетный запуск был зафиксирован из северной части сектора Газа". Ракета взорвалась в воздухе.

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