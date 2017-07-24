Израиль нанёс ответный удар по сектору Газа

Израильские военные нанесли удар по территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, пишут местные СМИ.
#Palestinian media sources: #Israeli artillery shelling on #Gaza Strip pic.twitter.com/BwEQArrmWv— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 июля 2017 г.
Как сообщает израильская армейская пресс-служба, позиции палестинских боевиков в секторе Газа атаковал танк.
Напомним, 23 июля израильские военные сообщили об обстреле их территории. По данным Армии обороны Израиля, "ракетный запуск был зафиксирован из северной части сектора Газа". Ракета взорвалась в воздухе.
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