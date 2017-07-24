Джордж Мартин пообещал выпустить новую книгу о Вестеросе в 2018 году

При этом пока неясно, будет ли это шестой роман из цикла "Песнь льда и пламени" или первый том хроники "Пламя и кровь".

Американский писатель Джордж Мартин в своём блоге в ЖЖ пообещал, что новая книга о вымышленном континенте Вестерос, на котором представители нескольких семейств бьются за трон Семи Королевств, увидит свет в 2018 году.

— В последнее время я видел в СМИ странные сообщения. Даже не знаю, какая из рассказанных "журналистами" историй более абсурдна — та, в которой у меня книга давно написана, но по какой-то причине я её не выпускаю, или та, где у меня не написано ни одной страницы. Оба этих сообщения одинаково ложны, — написал Мартин.

По его словам, он всё ещё продолжает трудиться над очередной книгой и у него бывают "как плохие дни, так и хорошие".

— Я думаю, у вас будет книга от меня в 2018 году. Или, кто знает, даже две. Мальчик может мечтать, — добавил писатель.

При этом, по словам Мартина, он сам ещё не знает, какая именно книга раньше появится на прилавках магазина — шестой роман из цикла "Песнь льда и пламени" или же первый том хроники "Пламя и кровь", в которой писатель намерен рассказать о правлении династии Таргариенов.

Сюжет "Песни льда и пламени" лёг в основу телесериала "Игра престолов", который снимает телеканал HBO.