На Аляске умер кот, занимающий пост почётного мэра

На должности главы Талкитны животное находилось 20 лет. В 1997 году его единогласно выбрали жители местности.

Кот по кличке Стаббс, занимающий пост почётного мэра местности Талкитна в американском штате Аляска, скончался в возрасте 20 лет. Как пишет NY Daily News, владельцы животного написали трогательное послание своему любимцу после его смерти.

— Стаббс жил 20 лет и три месяца. Он был бойцом всегда. Мяукал весь день, чтобы его погладили, сели на кровать с ним или просто позволили ему лечь на колени и прижаться. Спасибо Стаббс, что ты был в нашей жизни. Ты замечательный кот, и мы будем скучать по тебе, — говорится в письме.

20+ years. Several uncontested elections. Thousands of naps. We had a good run. #RIPStubbs — Mayor Stubbs, a cat. (@MayorStubbs) 23 июля 2017 г.

Мэром Талкитны — поселения с девятью сотнями жителей — Стаббс стал в 1997 году, когда победил на выборах. Его кандидатуру в шутку выставила хозяйка, однако население единодушно проголосовало за кота. Офис новоявленного главы расположился в главном здании магазина Nagley.

Отмечается, что, возможно, место мэра теперь займёт сын Стаббса — котёнок по имени Денали.

— Удивительно, что Денали очень поход на Стаббса. Он любит внимание, любит, когда вокруг него много людей. Мы не сможем найти лучшую замену, чем Денали, — заключается в послании владельцев кота.