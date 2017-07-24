Трамп-младший расширил штат юристов перед допросом по "российскому делу"

По словам коллег, Карина Линч имеет большой опыт работы и обширные связи в Вашингтоне.

Всего за несколько дней до выступления в Сенате Дональд Трамп — младший усилил свою юридическую команду, наняв Карину Линч, которая с 2005 года занимает один из руководящих постов в лоббистской фирме Williams and Jensen. Об этом сообщает Fox Business.

Как отмечает СМИ, Линч сразу же сумела добиться того, что сын главы Белого дома даст свои показания по делу в приватном интервью с членами комитета, а не на публичных слушаниях.

Комментируя назначение Карины Линч, главный адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас заявил, что она "замечательная" и "имеет большой опыт в Вашингтоне".

Напомним, сына президента обвиняют в том, что во время предвыборной кампании своего отца он провёл встречу с российским юристом Натальей Весельницкой, о которой впоследствии утаил. При этом и сам Трамп-младший, и его собеседница настаивают на том, что обсуждали исключительно вопрос усыновления российских детей американцами.