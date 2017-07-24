Осьминог-беглец из Приморского океанариума оказался самкой

В мае моллюск порвал защитную сетку на аквариуме и сбежал, а позже его поселили с другими обитателями океанариума.

Осьминог по кличке Хэнк, сбежавший в конце мая из аквариума в Приморском океанариуме во Владивостоке, оказался самкой. Это выяснилось, когда моллюск отложил яйца, сообщает пресс-служба организации.

— Определить пол гигантского тихоокеанского осьминога крайне затруднительно. Тем более у столь крупного и сильного животного: оно просто свернётся и не позволит этого сделать, — говорится в сообщении.

По информации сотрудников организации, скорее всего теперь Хэнк погибнет.

— Головоногие моллюски, к которым относится и гигантский осьминог, моноцикличны. То есть, они размножаются один раз в жизни и, выполнив эту миссию, обычно погибают, — говорят в океанариуме.

В настоящее время специалисты пристально наблюдают за состоянием Хэнка. Ближайшие четыре месяца, пока яйца созревают, самку сутками будет охранять кладку, а значит, ничего не есть и терять большое количество энергии.

Напомним, 12-килограммовый осьминог сбежал из аквариума адаптационного корпуса Приморского океанариума в конце мая. Тогда Хэнк сорвал крепления с прикрывающей водоём сетки и выбрался наружу. Видео "гуляющего" моллюска широко распространилось в Интернете. В июне его поселили с другими обитателями океанариума в главном корпусе.