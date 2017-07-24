СМИ: Исполнение "закона Яровой" грозит операторам миллиардными штрафами от ЕС

У компаний осталось меньше года, чтобы понять, как исполнить два противоречащих друг другу закона из разных юрисдикций.

Пакет антитеррористических законов, получивший в СМИ название "пакет Яровой", грозит обернуться многомиллиардными штрафами для крупнейших российских сотовых операторов. Как сообщают "Ведомости", всё дело в том, что документ предполагает хранение личных данных и граждан Евросоюза, а это вступает в противоречие с европейским законодательством.

Напомним, "пакет Яровой" обязует операторов хранить в течение полугода информацию о содержании переписки и разговоров абонентов, а также все пересылаемые фото-, видео- и аудиофайлы. При этом никаких ограничений или запретов на хранение трафика иностранных граждан в законе нет.

Между тем в мае 2018 года — примерно на месяц раньше, чем "закон Яровой" — в Европе вступает в силу новый регламент о защите личных данных. Он предполагает избирательное хранение данных пользователей — и не всех, а только определённых.

— Нарушение норм обработки данных грозит штрафами до 20 млн евро или до 4% от годовой глобальной выручки — в зависимости от того, какая сумма больше. Если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, "большой четвёрке" российских операторов придётся заплатить штраф суммарным размером около 45 млрд рублей, — уточняют "Ведомости".

На подготовку к исполнению двух не гармонизированных между собой законов из разных юрисдикций у операторов остаётся меньше года. От комментариев представители всех четырёх крупнейших сотовых операторов России отказались.