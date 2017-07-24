На Камчатке застрелили забредшего на территорию сельской больницы медведя

Полицейские из камчатского села Мильково были вынуждены застрелить медведя, который забрёл на территорию районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управлениям МВД.

— В полицию позвонили граждане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции. Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вёл себя агрессивно, — рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что, решив застрелить медведя, полицейские действовали строго по букве закона. Никто из людей не пострадал.