На Камчатке застрелили забредшего на территорию сельской больницы медведя

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На Камчатке застрелили забредшего на территорию сельской больницы медведя

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Медведь. Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Полицейские из камчатского села Мильково были вынуждены застрелить медведя, который забрёл на территорию районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управлениям МВД.

— В полицию позвонили граждане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции. Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вёл себя агрессивно, — рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что, решив застрелить медведя, полицейские действовали строго по букве закона. Никто из людей не пострадал.

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