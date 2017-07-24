Учёные заглянут в недра возникшего всего полвека назад исландского острова

На одном из самых изолированных участков суши исследователи пробурят две скважины глубиной около 190 метров.

Геологи и биологи намерены внимательно изучить исландский остров Сюртсей, появившийся всего полвека назад в результате извержения подводного вулкана. Как сообщает журнал Nature, две скважины глубиной около 190 метров помогут не только понять механизм образования вулканических островов, но и позволят найти ответ на вопрос, какую роль живущие под землёй микробы играют в формировании наземной биосферы.

Остров Сюртсей возник 14 ноября 1963 года и сразу привлёк внимание учёных, которые получили уникальную возможность отследить жизнь участка суши с момента его появления. Для чистоты эксперимента людей, не задействованных в научных исследованиях, сюда не пускают, что делает Сюртсей одним из самых изолированных и недоступных мест на нашей планете.

В 1979 году здесь пробурили скважину глубиной 181 метр и выяснили, что микроорганизмы "заселили" остров буквально в первые же часы после его возникновения. Теперь же исследователи намерены узнать, как за прошедшие почти четыре десятка лет изменилась популяция микробов. Кроме того, они опустят на разную глубину пять инкубационных камер и отследят, как быстро микроорганизмы колонизируют их.

Пока геомикробиологи будут изучать биосферу острова, геологи попытаются понять, как гидротермальные минералы укрепили достаточно хрупкую вулканическую породу и позволили Сюртсею выстоять под ударами Атлантического океана. Это исследование будет иметь и прикладное значение: полученные результаты помогут инженерам разработать более прочные сорта бетона, которые можно использовать при создании контейнеров для хранения ядерных отходов.

Уже 28 июля на остров начнут доставлять оборудование. Отмечается, что работы по бурению скважин будут вестись круглосуточно, однако одновременно на Сюртсее смогут находиться всего лишь 12 человек. Основная группа исследователей будет базироваться на соседнем острове Хеймей, где сможет изучать доставляемые образцы породы и результаты замеров.