Пивной фестиваль отменили в КНДР

Северокорейские производители собирались представить на мероприятии новый вид пенного напитка.

Власти КНДР отменили летний фестиваль пива, назначенный на конец июля. Как отмечает агентство Yonhap, причины отмены пока неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за засухи в стране.

N.K. cancels beer festival in Pyongyang: tour agency https://t.co/5OXVrRKLjG — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 24 июля 2017 г.

— Причина отмены неясна, и мы не ждём полной информации. Но это возможно из-за чего угодно, вплоть до продолжающейся засухи в стране, которая вызвала большие проблемы, — приводит агентство слова туроператора, организующего мероприятие в Северной Корее.

Второй летний фестиваль пива должен был проходить с 26 июля до конца августа на экскурсионном корабле, расположенном у берега реки Тэдон в Пхеньяне.