Пивной фестиваль отменили в КНДР

Власти КНДР отменили летний фестиваль пива, назначенный на конец июля. Как отмечает агентство Yonhap, причины отмены пока неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за засухи в стране.
N.K. cancels beer festival in Pyongyang: tour agency https://t.co/5OXVrRKLjG— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 24 июля 2017 г.
— Причина отмены неясна, и мы не ждём полной информации. Но это возможно из-за чего угодно, вплоть до продолжающейся засухи в стране, которая вызвала большие проблемы, — приводит агентство слова туроператора, организующего мероприятие в Северной Корее.
Второй летний фестиваль пива должен был проходить с 26 июля до конца августа на экскурсионном корабле, расположенном у берега реки Тэдон в Пхеньяне.
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