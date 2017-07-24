Сенатор-демократ назвал бесчеловечным ужесточение наказания за курение марихуаны

Ранее генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что "хорошие люди марихуану не употребляют".

Сенатор-демократ от штата Гавайи Брайан Шац назвал отсталым и бесчеловечным стремление администрации Трампа ужесточить наказание за употребление марихуаны. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

This is backward and inhumane. I hope every third-party voting progressive remembers this. There's a real difference between R's and D's. https://t.co/ZdO1OiDxUn — Brian Schatz (@brianschatz) 23 июля 2017 г.

По мнению конгрессмена, своими словами, что хорошие люди не курят марихуану, генеральный прокурор США Джефф Сешнс "обратил вспять восемь лет прогресса, потраченных на создание более гуманной, менее дорогой и более справедливой системы".

Ожидается, что на этой неделе возглавляемая Сешнсом целевая группа по общественной безопасности и предупреждению преступности опубликует доклад, в котором увяжет употребление каннабиса с совершением тяжких преступлений и предложит более жёсткое наказание для тех, кого поймают за выращиванием, продажей и употреблением травки.

Напомним, в апреле этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил законопроект, полностью легализующий употребление марихуаны для всех лиц старше 18 лет.