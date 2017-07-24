Сенатор-демократ назвал бесчеловечным ужесточение наказания за курение марихуаны

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Сенатор-демократ назвал бесчеловечным ужесточение наказания за курение марихуаны

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Конопля. Фото: © REUTERS/Anthony Bolante

Ранее генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что "хорошие люди марихуану не употребляют".

Сенатор-демократ от штата Гавайи Брайан Шац назвал отсталым и бесчеловечным стремление администрации Трампа ужесточить наказание за употребление марихуаны. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

По мнению конгрессмена, своими словами, что хорошие люди не курят марихуану, генеральный прокурор США Джефф Сешнс "обратил вспять восемь лет прогресса, потраченных на создание более гуманной, менее дорогой и более справедливой системы".

Ожидается, что на этой неделе возглавляемая Сешнсом целевая группа по общественной безопасности и предупреждению преступности опубликует доклад, в котором увяжет употребление каннабиса с совершением тяжких преступлений и предложит более жёсткое наказание для тех, кого поймают за выращиванием, продажей и употреблением травки.

Напомним, в апреле этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил законопроект, полностью легализующий употребление марихуаны для всех лиц старше 18 лет.

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