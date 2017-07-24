Дональд Пушистик Трамп. Обиженные телеведущие назвали кролика именем президента

Питомец в семье американских журналистов появился совсем недавно — Джо Скарборо подарил возлюбленной Пушистика на один из праздников.

Ведущие утреннего шоу Morning Joe на телеканале MSNBC Мика Бжезински и Джо Скарборо назвали кролика в честь президента США Дональда Трампа, пишет газета The Hill.

В конце июня Трамп написал в своём "твиттере", что считает Бжезински сумасшедшей, а её коллегу Скарборо — психопатом.

Оскорблённые словами Трампа телеведущие не нашли ничего лучше, чем ответить президенту взаимностью. На один из праздников Джо Скарборо преподнёс Мике Бжезински кролика. Девушка предложила назвать животное именем Трампа — возлюбленный согласился. Теперь кролик именуется Дональдом Пушистиком Трампом.