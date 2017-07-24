Российские туристы не могли улететь из Бодрума из-за неисправности самолёта

Читайте также

Российские туристы не могли улететь из Бодрума из-за неисправности самолёта

9

Самолёт авиакомпании iFly. Фото: vk.com/iflyltd

Представители авиакомпании iFly назвали причину, по которой группа российских туристов не смогла своевременно покинуть турецкий курорт Бодрум и провела там почти три лишних дня.

— По уточнённой информации от авиакомпании, текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолёта с планового технического обслуживания, — говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

В авиакомпании пообещали, что полностью войдут в расписание уже ко вторнику, 25 июля.

Напомним, российские туристы должны были вернуться из отпуска ещё в пятницу, 21 июля. Однако "по техническим причинам" рейс неоднократно переносили, а туроператор Tez Tour не мог предоставить точную информацию о времени вылета. На проблему обратила внимание Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая пообещала провести проверку.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!