Российские туристы не могли улететь из Бодрума из-за неисправности самолёта

Представители авиакомпании iFly назвали причину, по которой группа российских туристов не смогла своевременно покинуть турецкий курорт Бодрум и провела там почти три лишних дня.

— По уточнённой информации от авиакомпании, текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолёта с планового технического обслуживания, — говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

В авиакомпании пообещали, что полностью войдут в расписание уже ко вторнику, 25 июля.

Напомним, российские туристы должны были вернуться из отпуска ещё в пятницу, 21 июля. Однако "по техническим причинам" рейс неоднократно переносили, а туроператор Tez Tour не мог предоставить точную информацию о времени вылета. На проблему обратила внимание Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая пообещала провести проверку.