МВФ снизил ожидаемую цену на нефть в прогнозе на 2017–2018 годы на $3

Международный валютный фонд (МВФ) выпустил новый прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы, понизив цену на чёрное золото на три доллара. Об этом сообщается в июльском обзоре World Economic Outlook.

Так, если ещё в апреле МВФ прогнозировал мировые цены на нефть на уровне 55,23 доллара за баррель в 2017 году и 55,06 доллара — в 2018-м, то теперь ожидается, что нефть будет стоить 51,9 и 52 доллара соответственно.

— Цены на нефть снизились из-за высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения,— отмечается в докладе.