Минобороны проводит крупномасштабные военные тренировки на Северном Кавказе

В общевойсковых соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и в Южной Осетии, начались крупные тренировки по боеготовности. Об этом сообщает РИА "Новости".

— К занятиям привлечены около 16 тысяч военнослужащих и свыше 4 тысяч единиц вооружения и военной техники, — рассказал начальник пресс-службы Вадим Астафьев.

Отмечается, что за неделю военнослужащие отработают действия при подъёме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения.