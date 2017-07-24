Скарамуччи признал, что неверно изложил позицию Трампа по санкциям против России

Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи признал, что неверно представил позицию президента США Дональда Трампа относительно законопроекта, предполагающего введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает New York Times.
— Моя оплошность. Опирайтесь на то, что говорит Сара, — подчеркнул Скарамуччи.
Отметим, что мнения сотрудников администрации президента США относительно подписания данного документа разделились. Так, Скарамуччи в интервью телеканалу CNN ранее рассказал, что Трамп пока не знает, подписывать ли ему документ о новых ограничительных мерах в отношении России. А новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила ABC News, что американский лидер поддерживает санкции.
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