В Госдуме предложили разрешить заниматься бизнесом с 14 лет

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В Госдуме предложили разрешить заниматься бизнесом с 14 лет

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Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По мнению автора законопроекта, с этого возраста человек уже способен нести ответственность за свои поступки.

Зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов внёс в Госдуму законопроект, дающий право с 14 лет заниматься предпринимательской деятельностью с разрешения родителей или опекунов. Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.

По словам автора данного законопроекта, с 14 лет к подростку уже применяется уголовная ответственность, то есть законодательно определён возраст человека, с которого тот начинает отдавать отчёт своим поступкам. Также Свинцов отметил, что в некоторых регионах страны разрешено вступать в брак в 14 лет, что также подтверждает способность человека нести ответственность за свои поступки.

Отметим, что сейчас заниматься бизнесом могут только совершеннолетние граждане, признанные полностью дееспособными и если на их деятельность не наложены судебные запреты.

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