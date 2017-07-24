Во время акции протеста в Анкаре задержали около 70 человек

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Во время акции протеста в Анкаре задержали около 70 человек

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Среди задержанных местных жителей, устроивших митинг на главной площади турецкой столицы, 22 женщины.

В Анкаре состоялась акция в поддержку двух преподавателей — Нурийе Гюльмена и Семиха Озакча, которых арестовали по подозрению в организации попытки государственного переворота. В итоге 67 местных жителей, которые вышли на митинг, задержаны. Об этом сообщает газета Sozcu.

Акция протеста против властей прошла на главной площади Анкары — Кызылай. Примечательно, что среди задержанных 22 женщины.

Как ранее сообщал Лайф, турецкие военнослужащие пытались устроить путч 15 июля прошлого года. В ходе столкновений погибло 249 человек, более двух тысяч получили травмы различной степени тяжести.

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