Минкульт предложил взимать с "умных" часов авторский сбор

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Минкульт предложил взимать с "умных" часов авторский сбор

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Фото: © REUTERS/Kim Hong-Ji

Министерство культуры России предлагает внести поправки в постановление правительства об авторском сборе и дополнить список ввозимой техники, с которой можно взыскивать авторский сбор, "умными" часами. Как сообщил "Ведомостям" представитель ведомства, подобная инициатива вызвана тем, что такие гаджеты способны проигрывать музыку и видео и правообладатели не могут проконтролировать использование своего произведения.

Сейчас проект находится на согласовании и в скором времени ведомство внесёт поправки на рассмотрение в правительство.

Отметим, что по мнению представителя ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, данный проект абсурден, так как часы не используются для записи аудио или видео и добавил. Также он добавил, что нововведение может привести к повышению цены на "умные" часы.

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