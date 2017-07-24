"Талибан" взял ответственность за теракт в Кабуле

При подрыве смертника в западной части столицы Афганистана погибло 24 человека и более 40 пострадали.

Террористическая группировка "Талибан"* взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, жертвами которого стали не менее 24 человек. Об этом сообщает агентство Пажвак.

Как ранее сообщал Лайф, взрыв прогремел в западной части Кабула. Его устроил смертник на автомобиле. Жертвами теракта, по последним данным, стали 24 человека, более 40 пострадали.

По предварительной информации, целью террористов был микроавтобус с представителями министерства шахт и горной промышленности Афганистана.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.