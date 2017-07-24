Атамбаев рассказал, как Киргизии угрожали ядерными ударами из-за авиабазы США

Угрозы поступали до тех пор, пока власти республики не решили закрыть базу в 2014 году.

Из-за размещения ВМС США на территории Киргизии некоторые страны предупреждали её президента Алмазбека Атамбаева, что готовы в случае необходимости ударить по республике ракетами. Об этом рассказал сам Атамбаев в ходе пресс-конференции в Чолпон-Ате.

— Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США, — пояснил президент Киргизии.

Угрозы поступали до тех пор, пока авиабаза не была закрыта в 2014 году. Аэродром находился в Бишкеке и предназначался для поддержки операции в Афганистане.