Число жертв теракта в Афганистане возросло до 35

Ранее сообщалось о 24 погибших сегодня утром при взрыве смертника в автомобиле в одном из районов Кабула.

Число жертв атаки в столице Афганистана увеличилось: по последним данным, погибло 35 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

Также известно, что при теракте пострадало несколько десятков человек. Взрыв произошёл в районе дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Террористическая группировка "Талибан"* уже взяла на себя ответственность за теракт.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.