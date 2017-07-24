Число жертв теракта в Афганистане возросло до 35

Число жертв атаки в столице Афганистана увеличилось: по последним данным, погибло 35 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.
Afghanistan, esplode autobomba a Kabul: almeno 35 morti https://t.co/9AS6iGJPrm #mondo— Sky TG24 (@SkyTG24) 24 июля 2017 г.
Также известно, что при теракте пострадало несколько десятков человек. Взрыв произошёл в районе дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
Террористическая группировка "Талибан"* уже взяла на себя ответственность за теракт.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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