СК возбудил дело из-за свалки на берегу озера в Жуковском

Читайте также

СК возбудил дело из-за свалки на берегу озера в Жуковском

2252

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

По данным представителя ведомства, обнаруженные отходы относятся к четвёртому классу опасности.

СК РФ возбудил уголовное дело о несанкционированной свалке в водоохранной зоне озера Глушица в Жуковском. Об этом сообщил ТАСС руководитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Андрей Марков.

По его словам, отходы, обнаруженные на берегу озера, относятся к четвёртому классу опасности. Марков также отметил, что общая площадь стихийной свалки превысила 100 тысяч квадратных метров, в результате чего была создана угроза причинения серьёзного вреда окружающей среде.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!