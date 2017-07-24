СК возбудил дело из-за свалки на берегу озера в Жуковском

По данным представителя ведомства, обнаруженные отходы относятся к четвёртому классу опасности.

СК РФ возбудил уголовное дело о несанкционированной свалке в водоохранной зоне озера Глушица в Жуковском. Об этом сообщил ТАСС руководитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Андрей Марков.

По его словам, отходы, обнаруженные на берегу озера, относятся к четвёртому классу опасности. Марков также отметил, что общая площадь стихийной свалки превысила 100 тысяч квадратных метров, в результате чего была создана угроза причинения серьёзного вреда окружающей среде.