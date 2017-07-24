США обвиняют РФ в попытках помешать разработке сланцевой нефти

По мнению республиканцев и некоторых демократов, именно Россия обеспечивает деньгами так называемых зелёных, которые борются за сохранение окружающей среды.

Члены Республиканской партии, а также один из сотрудников администрации президента США Дональда Трампа из Демократической партии попросили главу американского Минфина Стивена Мнучина провести расследование в отношении России и борцов за окружающую среду, выступающих против разработок сланцевой нефти. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, несмотря на абсурдность подобных обвинений, глава Комитета по науке палаты представителей США Ламар Смит вместе с конгрессменом Рэнди Вебером попросили министра финансов выяснить, финансирует ли Кремль кампании так называемых зелёных против технологии фракинга (технология гидроразрыва пласта. — Прим. ред.).

Как утверждает Politico, именно технология фракинга позволила Соединённым Штатам догнать Россию в добыче природного газа.

В свою очередь, один из представителей "зелёных" Дэвид Уиллетт, имя которого фигурирует в письме Ламара Смита к главе Минфина США, все обвинения в связях с РФ категорически отверг.

— Это неправда. Мы никак не связаны с Россией и эффективно боремся за сохранение окружающей среды более 45 лет, — заявил Уиллетт.