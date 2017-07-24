Уже у более пяти миллионов москвичей есть электронные медкарты в поликлиниках

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Уже у более пяти миллионов москвичей есть электронные медкарты в поликлиниках

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Ожидается, что в дальнейшем в медкарты также будет вноситься информация и о клинических анализах пациентов.

Свыше пяти миллионов жителей Москвы получили электронные медицинские карты в поликлиниках. Как сообщает официальный портал мэра столицы, ежедневно врачи создают в среднем более шести тысяч медкарт, куда попадает вся информация о пациентах. Речь идёт о заболеваниях, визитах к врачу, прописанных лекарствах и больничных листах.

Для того чтобы получить подобную карту, необходимо записаться на приём ко врачу. Стоит отметить, что, даже если пациент перейдёт лечиться в другую поликлинику, у медиков будет доступ к документам, так как все они находятся в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

Как ожидается, в дальнейшем использование электронных медицинских карт во всех учреждениях Москвы повысит качество лечения и положительно скажется на состоянии здоровья жителей столицы.

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