В Дагестане похитили министра строительства республики и потребовали 70 млн

Чиновника под угрозой убийством усадили в автомобиль BMW M5 и увезли в неизвестном направлении.

Двое братьев — Залкеп и Яхъя Алискантовы — из села Шушановка в Дагестане решили похитить министра строительства и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова, чтобы получить за него выкуп в 70 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Министра похитили возле ипподрома в Махачкале и под дулом пистолета усадили в автомобиль BMW M5, после чего скрылись. В результате Казибеков около семи часов просидел в одном из домов в центре Махачкалы прикованным к батарее.

При передаче части выкупа в размере 30 миллионов рублей полицейским удалось задержать одного из злоумышленников — Залкепа Алискантова, а спустя несколько часов был задержан и второй преступник — Яхъя.

Министра строительства и ЖКХ Дагестана освободили, и в тот же день он уже присутствовал на совещании в правительстве.