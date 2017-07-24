Житель Омска требует 50 тыс. рублей за отказ в приёме на работу из-за внешности

Ранее молодого человека отказались трудоустраивать в магазин спортивного питания из-за того, что его внешний вид якобы красноречиво говорит о принадлежности к секс-меньшинствам.

Не получивший работу 25-летний Эдуард Мыра решил отстаивать свои права в суде. Сегодня состоялось первое заседание по его иску. Суд признал, что отказ в трудоустройстве дискриминирует Эдуарда по признаку сексуальной ориентации. Подробности рассказали местные СМИ.

Уточняется, что молодой человек на заседании не присутствовал, его интересы представлял защитник Николай Родькин. По словам адвоката, Мыра требует принять его на работу и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

По данным портала НГС Омск, ранее Эдуард потребовал у начальника отдела кадров организации объяснительное письмо с причиной отказа. В предоставленном документе говорится о недостаточной квалификации соискателя и о том, что его внешний вид и одежда "создают общее впечатление как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующем своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения".

Сам Эдуард Мыра в беседе с порталом признался, что является членом омского отделения российской ЛГБТ-сети.

Отметим, директор спортивного магазина Андрей Чистяков отрицает, что отказал молодому человеку в приёме на работу из-за похожести на представителя секс-меньшинств. По словам Чистякова, Эдуард попросту не разбирается в спортивной тематике и даже не проявляет к ней интереса и выглядит слишком худым для работы в таком магазине.