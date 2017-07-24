Житель Омска требует 50 тыс. рублей за отказ в приёме на работу из-за внешности

Читайте также

Житель Омска требует 50 тыс. рублей за отказ в приёме на работу из-за внешности

307

Эдуард Мыра. Фото: соцсети

Ранее молодого человека отказались трудоустраивать в магазин спортивного питания из-за того, что его внешний вид якобы красноречиво говорит о принадлежности к секс-меньшинствам.

Не получивший работу 25-летний Эдуард Мыра решил отстаивать свои права в суде. Сегодня состоялось первое заседание по его иску. Суд признал, что отказ в трудоустройстве дискриминирует Эдуарда по признаку сексуальной ориентации. Подробности рассказали местные СМИ.

<p>Эдуард Мыра. Фото: соцсети</p>

Уточняется, что молодой человек на заседании не присутствовал, его интересы представлял защитник Николай Родькин. По словам адвоката, Мыра требует принять его на работу и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

По данным портала НГС Омск, ранее Эдуард потребовал у начальника отдела кадров организации объяснительное письмо с причиной отказа. В предоставленном документе говорится о недостаточной квалификации соискателя и о том, что его внешний вид и одежда "создают общее впечатление как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующем своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения".

Сам Эдуард Мыра в беседе с порталом признался, что является членом омского отделения российской ЛГБТ-сети.

Отметим, директор спортивного магазина Андрей Чистяков отрицает, что отказал молодому человеку в приёме на работу из-за похожести на представителя секс-меньшинств. По словам Чистякова, Эдуард попросту не разбирается в спортивной тематике и даже не проявляет к ней интереса и выглядит слишком худым для работы в таком магазине.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!