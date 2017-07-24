Первый российский спутник, напечатанный на 3D-принтере, отправится в космос

Спутник запустят с МКС космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский. Он будет передавать на Землю температуру на борту.

Первый российский спутник "Томск-ТПУ-120", напечатанный на 3D-принтере, отправится в открытый космос 17 августа. Он будет запущен космонавтами Фёдором Юрчихиным и Сергеем Рязанским с МКС. На станции он находится с весны прошлого года. О запуске сообщает один из разработчиков спутника — Томский политехнический университет (ТПУ).

— Спутник "Томск-ТПУ-120" — это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Он относится к классу "наноспутников" и имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров, — говорится в сообщении.

Сегодня, 24 июля, экипаж МКС проверит работоспособность спутника и зарядку его аккумуляторных батарей.

После запуска "Томск-ТПУ-120" проведёт в открытом космосе от четырёх до шести месяцев. Он будет передавать на Землю температуру на борту, на платах и батареях, параметры электронных компонентов. По этим данным учёные смогут следить за состоянием материалов и понять, можно ли использовать их в дальнейшем для строительства космических аппаратов.