"Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал" в матче Международного кубка чемпионов

Футболистам пришлось провести серию пенальти, так как основное время матча закончилось с ничейным счётом.

"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Реала" в матче товарищеского клубного турнира Международный кубок чемпионов. Примечательно, что манкунианцам удалось обыграть "королевский клуб" только в серии пенальти, так как основное время завершилось со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Джесси Лингард на 45-й минуте, однако уже на 69-й минуте Карлос Каземиро сравнял счёт. В связи с регламентом соревнований после основного времени судья назначил серию пенальти. Футболисты команды "Манчестер Юнайтед" оказались более точными и выиграли у "Реала".

Матч состоялся в американской Санта-Кларе.