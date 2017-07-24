В Якутии лесной пожар будут тушить искусственно вызванным дождём

Для тушения возгорания будет использован специально оборудованный самолёт Ан-26.

Лесные пожары в Вилюйском районе Якутии специалисты "Авиалесоохраны" будут тушить с помощью искусственно вызванного дождя. Об этом сообщили в Департаменте по лесным отношениям Республики Саха.

В настоящий момент в регионе обнаружено сразу восемь очагов лесных пожаров, которые в общей сложности занимают площадь почти 18 тысяч гектаров.

Помимо искусственно вызываемых осадков специалисты "Авиалесоохраны" планируют провести взрывные работы на сложных участках в районе лесных пожаров.

Чтобы искусственно вызвать дождь, будет использован самолёт Ан-26, оснащённый специальным оборудованием под названием "Веер". Оно содержит в себе кассеты с пиропатронами.