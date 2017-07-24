Банкрот онлайн. Эксперт объяснил, как уберечься от опасного вируса в Google Play

Для того чтобы минимизировать риск заражения своего устройства хитрым трояном, необходимо устанавливать приложения только из проверенных источников и смотреть на их рейтинг. Об этом Лайфу заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
— Невозможно заранее проверять приложения, которые выходят даже в официальных магазинах. Если в Google Play будут проверять все приложения до их выхода, это усложнит всем жизнь и лишит пользователей такого изобилия приложений. Владельцы магазина оперативно удаляют опасные программы после их выхода, но всегда есть время до того, как вредоносный функционал выявляется, — рассказал Ульянов.
Он уточнил, что вирус маскируется под приложения для удалённого банковского обслуживания и ворует данные платёжных реквизитов пользователей.
— Программа делает скриншоты, когда люди вводят пароли, логины от карт и прочую информацию. Далее программа передаёт сведения на удалённые сервера своим создателям — киберпреступникам. Под угрозой находятся и программы, которые не связаны напрямую с банковскими услугами, например приложения для редактирования фото или доставки сообщений. Все они находятся в нормальных магазинах, поэтому пользователи ничего не подозревают, — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, ранее специалисты по кибербезопасности лаборатории Dr. Web обнаружили в Google Play сотни приложений, которые уже заражены вирусом BankBot.
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