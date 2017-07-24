Банкрот онлайн. Эксперт объяснил, как уберечься от опасного вируса в Google Play

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Банкрот онлайн. Эксперт объяснил, как уберечься от опасного вируса в Google Play

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Фото: © Flickr/etnyk

Новая вредоносная программа BankBot ворует данные банковских карт пользователей гаджетов на платформе Android.

Для того чтобы минимизировать риск заражения своего устройства хитрым трояном, необходимо устанавливать приложения только из проверенных источников и смотреть на их рейтинг. Об этом Лайфу заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

— Невозможно заранее проверять приложения, которые выходят даже в официальных магазинах. Если в Google Play будут проверять все приложения до их выхода, это усложнит всем жизнь и лишит пользователей такого изобилия приложений. Владельцы магазина оперативно удаляют опасные программы после их выхода, но всегда есть время до того, как вредоносный функционал выявляется, — рассказал Ульянов.

Он уточнил, что вирус маскируется под приложения для удалённого банковского обслуживания и ворует данные платёжных реквизитов пользователей.

— Программа делает скриншоты, когда люди вводят пароли, логины от карт и прочую информацию. Далее программа передаёт сведения на удалённые сервера своим создателям — киберпреступникам. Под угрозой находятся и программы, которые не связаны напрямую с банковскими услугами, например приложения для редактирования фото или доставки сообщений. Все они находятся в нормальных магазинах, поэтому пользователи ничего не подозревают, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, ранее специалисты по кибербезопасности лаборатории Dr. Web обнаружили в Google Play сотни приложений, которые уже заражены вирусом BankBot.

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