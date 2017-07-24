Синоптики пообещали москвичам в четверг жару до 32 градусов

Однако радоваться раньше времени не стоит: в столице также возможны кратковременные дожди и грозы.

В Москву на этой неделе придёт потепление, а в четверг столбики термометра и вовсе могут подняться до 32 градусов жары. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Так, по данным синоптиков, в понедельник, 24 июля, в Москве ожидается около 23–25 градусов тепла. Будет дуть слабый ветер, однако осадков не предвидится.

Во вторник в столице возможны небольшие дожди, но на улице всё равно будет тепло — 25 градусов.

В среду, 26 июля, в Москве также ожидаются осадки. Днём температура воздуха прогреется до 24 градусов.

Но уже в четверг столбики термометров в столице могут превысить отметку в 32 градуса. Однако не исключены небольшие дожди и грозы.

В последний рабочий день недели также ожидается по-настоящему летняя погода. Будет около 28 градусов тепла, но возможны и небольшие осадки.

Выходные в Москве будут жаркими — ожидается 30 градусов.

По данным синоптиков, настоящее лето установится на всей территории России. На юге страны воздух прогреется до 37 градусов. В Поволжье будет около 30. На северо-западе ожидается 27 градусов. Жара установится и на всей территории ЦФО — в некоторых регионах столбики термометров преодолеют отметку в 30 градусов. В Сибири также ожидается около 30, а на Дальнем Востоке — 23. Потеплеет и в Санкт-Петербурге — согласно прогнозам синоптиков, к концу недели в Северной столице будет 27 градусов.