В Уфе СК расследует гибель врача от удара током при осмотре будущего дома

СУ СКР по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту гибели жителя города Уфы от удара током по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает Следком.
По данным следствия, 44-летний мужчина с супругой приехал посмотреть на ход строительства будущей квартиры в многоквартирном доме в Калининском районе Уфы. Прикоснувшись руками к забору вокруг стройки, мужчина получил удар электрическим током. Пострадавший скончался на месте.
— При осмотре места происшествия установлено, что изоляция электрокабеля, проходившего под забором, перетёрлась, металлический забор соприкасался с проводом и был под напряжением, — говорится в сообщении СУ СКР.
Как пишут местные СМИ, погибшего звали Вячеславом Никифоровым, он был известным в республике врачом-травматологом и работал в городской больнице № 21.
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