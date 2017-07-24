Сотрудники Facebook вынуждены жить с детьми в гараже из-за низких зарплат

Семье едва хватает денег на жизнь. Им приходится постоянно брать деньги в долг у знакомых.

Двое сотрудников компании "Фейсбук" вместе со своими детьми вынуждены жить в небольшом гараже на два автомобиля всего в нескольких милях от дома главы компании Марка Цукерберга из-за того, что их зарплаты едва хватает на жизнь. Об этом сообщает The Guardian.

Facebook worker living in garage to Zuckerberg: challenges are right outside your door https://t.co/oOtmvU6bRS pic.twitter.com/y2ATXgM0cn — Inequality Project (@GdnInequality) July 24, 2017

Виктор и Николь работают в кафетерии "Фейсбука", однако они имеют существенно меньше прав, чем все остальные сотрудники компании. К примеру, когда компания устраивала акцию "Приведи ребёнка на работу", своих детей в офис "Фейсбука" могли привести все сотрудники компании, кроме работников кафетерия.

Зарплата Николь — $19,85 (1170 рублей) в час , а Виктора — $17,85 (1066 рублей) в час. Из-за такой оплаты труда семье пришлось столкнуться с рядом проблем. Например, их зарплата слишком велика, чтобы претендовать на государственное здравоохранение, и в то же время слишком мала, чтобы позволить себе медицинскую страховку, предлагаемую работодателем.

В целом у остальных сотрудников "Фейсбука", например у программистов, зарплаты в разы выше, чем у Виктора и Николь. Из-за того, что уровень зарплат в Пало-Альто в целом довольно высокий, цены здесь немаленькие, в особенности на жильё. Из-за этого семья вынуждена впятером ютиться в небольшом гараже.

— Наша дочь продолжает спрашивать нас, когда она получит свою отдельную комнату, и мы не знаем, что ей сказать, — рассказывает Николь.

По её словам, основателю и главе "Фейсбука" Марку Цукербергу не следует искать бедствующих людей по всему миру, чтобы им помочь. В первую очередь ему нужно помочь тем, кто живёт всего в нескольких милях от него.

Кроме того, работники кафетерия говорят, что другие сотрудники "Фейсбука" смотрят на них сверху вниз, а в их взгляде ощущается презрение.