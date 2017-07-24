С начала года в Свердловской области выявлено более 400 случаев заражения ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург возглавляют рейтинг городов РФ по числу заражений вирусом иммунодефицита.

За первые шесть месяцев 2017 года в Свердловской области прошли тестирование на ВИЧ более 12 тыс. человек. У 439 результат анализа оказался положительным. Об этом сообщил региональный центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Напомним, в конце прошлого года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило об эпидемии ВИЧ в городе (позже они объяснили, что фраза была образной). Тогда же мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в разговоре с Лайфом назвал основными разносчиками вируса героиновых и "крокодиловых" наркоманов 1990-х.