В Первоуральске молния убила 5-летнего мальчика, когда он собирал грибы с семьёй

В Первоуральске Свердловской области пятилетний мальчик погиб от удара молнии. Разряд попал в ребёнка, когда он вместе с двумя родственницами собирал грибы в лесу.
Когда началась гроза и сильный дождь, они решили укрыться в пролеске, и в этот момент молния ударила в мальчика.
Медики пытались спасти мальчика, однако им это не удалось. Теперь делом о гибели юного жителя Первоуральска заинтересовались следственные органы СКР по региону. Назначена проверка по факту смерти ребёнка.
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