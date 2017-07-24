В Первоуральске молния убила 5-летнего мальчика, когда он собирал грибы с семьёй

Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят точную причину гибели ребёнка.

В Первоуральске Свердловской области пятилетний мальчик погиб от удара молнии. Разряд попал в ребёнка, когда он вместе с двумя родственницами собирал грибы в лесу.

Когда началась гроза и сильный дождь, они решили укрыться в пролеске, и в этот момент молния ударила в мальчика.

Медики пытались спасти мальчика, однако им это не удалось. Теперь делом о гибели юного жителя Первоуральска заинтересовались следственные органы СКР по региону. Назначена проверка по факту смерти ребёнка.