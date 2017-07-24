В Москве мужчина оказался должен $300 тыс. убийце своей матери

Женщина вышла замуж за альфонса, который взял с неё расписку о мнимом долге в размере 300 тысяч долларов. После оформления документа злоумышленник заживо сжёг свою жертву.

В Москве мужчина по имени Всеволод оказался должен убийце своей матери Светланы Марьян 300 тысяч долларов. Об этом сообщает Mash.

Известно, что после заключения фиктивного брака и оформления расписки новый муж отвёз женщину в Солнечногорский район Подмосковья. Там он завёл жертву в сарай, связал ей руки и поджёг постройку.

Сотрудники правоохранительных органов оформили смерть как несчастный случай. Пока шло следствие, мужчина получил от страховщиков три миллиона рублей за смерть супруги (он заранее застраховал её жизнь от несчастного случая при пожаре).

В настоящее время хитрый мошенник находится в СИЗО. Он арестован по подозрению в похищении человека, причинении пыток и убийстве. Находясь за решёткой, мужчина предъявил претензии сыну погибшей и потребовал с него выплату долга на сумму, оговорённую в расписке. По словам Всеволода, 13 июля Преображенский суд Москвы удовлетворил иск по долгу.

Расследование дела продолжается, подробности уточняются.