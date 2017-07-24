Под Екатеринбургом поймали гигантского толстолобика весом 42 кг

Длина особи — 125 сантиметров, возраст — около 19 лет. Ранее рыб такого размера в водоёмах Свердловской области не встречалось.

В Исетском озере, рядом с городом Среднеуральском (в 25 км от Екатеринбурга), выловили гигантского толстолобика — вес особи составляет 41,88 килограмма, а длина — 125 сантиметров. По оценкам экспертов, рыбе около 19 лет (максимальный возраст толстолобиков — 25 лет).

— Согласно официальным данным Государственного научно-производственного центра рыбного хозяйства, это самая крупная рыба, выловленная в водоёмах Свердловской области, — передаёт департамент информационной политики губернатора региона.

Рыбу выловили сотрудники уральского Госрыбцентра. Учёные ходят на рыбалку, чтобы оценить состояние популяции рыб. Проверка показала, что условия жизни толстолобиков в водоёме благоприятные.