Велогонщик Готье сделал предложение возлюбленной на финише "Тур де Франс"

Заключительный, 21-й, этап многодневки "Тур де Франс" завершился самым романтичным моментом в истории легендарных гонок. Французский спортсмен Сирил Готье по ходу дистанции показал в камеру лист бумаги, сделав таким образом предложение руки и сердца своей подруге Каролине. Трогательные кадры показал в эфире канал Eurosport.
#TDF2017 ¡Cyril Gautier aprovecha el paseo hacia París para pedir matrimonio a su pareja! ¿Qué responderá Caroline? pic.twitter.com/WL4AHXhlTy— CiclismoInternacinal (@CiclismoInter) 23 июля 2017 г.
Победителем заключительного этапа "Тур де Франс" стал голландский велогонщик Дилан Груневеген, а в общем зачёте первым стал британец Кристофер Фрум.
Что ответила подруга Сирила Готье, пока не известно.
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