Велогонщик Готье сделал предложение возлюбленной на финише "Тур де Франс"

Болельщики команды AG2R надеются, что девушка ответила согласием, оценив красоту жеста.

Заключительный, 21-й, этап многодневки "Тур де Франс" завершился самым романтичным моментом в истории легендарных гонок. Французский спортсмен Сирил Готье по ходу дистанции показал в камеру лист бумаги, сделав таким образом предложение руки и сердца своей подруге Каролине. Трогательные кадры показал в эфире канал Eurosport.

#TDF2017 ¡Cyril Gautier aprovecha el paseo hacia París para pedir matrimonio a su pareja! ¿Qué responderá Caroline? pic.twitter.com/WL4AHXhlTy — CiclismoInternacinal (@CiclismoInter) 23 июля 2017 г.

Победителем заключительного этапа "Тур де Франс" стал голландский велогонщик Дилан Груневеген, а в общем зачёте первым стал британец Кристофер Фрум.

Chaque détail compte #cyrilgautier Every detail counts @voltacatalunya #allezalm @ypmedias Публикация от AG2RLAMONDIALE ProCyclingTeam (@ag2rlamondiale_procyclingteam) Мар 24 2017 в 6:32 PDT

Что ответила подруга Сирила Готье, пока не известно.